Um casal ficou ferido, na noite deste sábado (9), após o motorhome em que estavam sair da pista e tombar no quilômetro 431 da BR-369, em Juranda, no Noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher de 29 anos que estava no veículo descreveu que ouviu um estouro antes da perda de controle. Foi constatado que o eixo cardan está quebrado, o que deve ter ocasionado a saída de pista.

O motorista, de 65 anos, ficou preso às ferragens e está em estado grave. Ele foi encaminhado a um hospital de Campo Mourão.

Já a mulher, de forma estável, foi encaminhada para Ubiratã.