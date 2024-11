Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provocou um acidente na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quarta-feira (20). Após o incidente, que envolveu uma carreta, um carro e uma moto, o jovem de 16 anos, acompanhado de familiares, tentou impedir jornalistas de filmarem o local.

O motorista de 16 anos teria perdido o controle da picape e acertado a traseira de uma carreta. Após a colisão, o veículo atravessou a pista e acertou um carro e uma moto.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves, mas foram socorridas no local e não correm risco de vida.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e ajudou no controle do trânsito, que chegou a ficar paralisado nos dois sentidos até o recolhimento dos veículos.

Devido ao acidente, equipes de jornalismo se deslocaram ao local. O repórter Tiago Silva e o cinegrafista Eric da RIC TV chegaram no trecho do acidente, mas o motorista e familiares do jovem de 16 anos tentaram impedir a filmagem do local.

Houve um princípio de confusão entre os jornalistas, o motorista sem CNH e a família do jovem. Nesse embate, um repórter do Programa 190 acusou os familiares do adolescente de agressão.