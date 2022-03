Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher sofreu queimaduras em diversas partes do corpo no momento em que tentava acender uma churrasqueira, no início da tarde deste domingo (20). O acidente aconteceu na Rua José Percival Sobrinho, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

A cunhada da vítima, Elenita, contou à Banda B que ouviu uma explosão muito forte e gritos da sobrinha.

“Eu só escutei um estouro muito grande, mas achei que fosse o cachorro dela que vive derrubando as coisas. Mas daí ouvi gritos de horror da minha sobrinha. Corri pra lá e ela estava em chamas”, relatou a familiar.

A mulher estava se preparando para fazer o almoço da família. As chamas provocaram queimaduras de segundo e terceiro grau.

“Ela é muito vaidosa, agora tá tudo queimado. Ainda bem que no rosto não foi muito, mas no corpo sim”, completou.

A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada para o hospital.