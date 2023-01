Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada deste sábado (07), passageiros de um ônibus foram agredidos durante um assalto registrado na PR-317, em Floresta, no norte do Paraná. No coletivo estavam 43 passageiros que viajavam de Carazinho, no Rio Grande do Sul, para São Félix do Xingu, no Pará.

O veículo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foi parado por quatro homens armados por volta das 4 horas, pouco depois da ponte do Rio Ivaí. Para obrigar o motorista a parar, os assaltantes atiraram contra o ônibus, atingindo o pneu e a lataria do veículo.

Os assaltantes obrigaram o motorista a desviar o caminho para uma estrada rural. Violentos, conforme a corporação, os assaltantes agrediram alguns passageiros e levaram celulares e outros pertences das vítimas e fugiram. Os celulares das vítimas foram encontrados jogados às margens da rodovia, além de outros pertences.

