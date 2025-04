Na última terça-feira, 8 de abril de 2025, às 18h30, a equipe policial do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento envolvendo um automóvel e uma ciclista na Rua Dr. Marcelino Nogueira, no Centro de Ribeirão do Pinhal. A vítima, uma mulher, foi socorrida e encaminhada ao hospital Nossa Senhora das Graças, onde relatou ter sido atingida frontalmente por um Fusca branco que perdeu o controle.

Segundo os relatos, o motorista inicialmente prestou auxílio, porém, após discutir com outro ciclista presente no local, abandonou a cena do acidente. Posteriormente, o veículo foi localizado circulando na área e seu condutor foi abordado pela equipe policial. Ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico e olhos vermelhos. Por questões de segurança, foi necessário o uso de algemas, e o condutor foi encaminhado ao pelotão da Polícia Militar.

O motorista, que não possuía habilitação, recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo elaborado um termo de constatação de sinais de alteração psicomotora. Além disso, o veículo apresentava pendências administrativas e foi apreendido. A vítima segue internada para exames complementares, enquanto o autor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

O 2º Batalhão de Polícia Militar reforça seu compromisso na segurança e fiscalização de condutas que coloquem em risco a vida e integridade da população.