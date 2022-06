Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Municípios do Norte Pioneiro registraram o total de oito homicídios durante o primeiro trimestre de 2022, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública nesta segunda-feira (13).

As mortes aconteceram em seis municípios distintos: Ibaiti, Jacarezinho (duas), Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Santo Antônio da Platina (duas) e Tomazina. Todos os crimes se encaixam em homicídios dolosos. Desta forma não houve registro, neste mesmo período, de casos de feminicídio, roubo seguido de morte (latrocínio) ou lesão corporal seguido de morte.

Os outros 18 municípios que fazem parte da mesma microrregião no mapa da Segurança Pública (Abatiá, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Jaboti, Japira, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos e Wenceslau Braz) não tiveram crimes do gênero nos três primeiros meses do ano.