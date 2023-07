Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião de pequeno porte, modelo PA-28R-200, está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (3), no Paraná. A aeronave, com três tripulantes, saiu do Aeroporto Orlando de Carvalho, em Umuarama, por volta das 7h50. A previsão, era que o pouso acontecesse por volta das 10h25, no Aeroporto de Paranaguá, porém, a aterrissagem não foi realizada.

Por volta das 10h, o avião realizou o último contato com o Aeroporto de Ponta Grossa e não relatou nenhum problema.

Estavam na aeronave o piloto, Jonas Borges Julião, e dois passageiros que são servidores do governo do Paraná, Felipe Furquim de Oliveira e Heitor Genowei Junior, o Juninho do Posto.

Nesta segunda-feira (3) foram realizadas buscas pelo Corpo de Bombeiros e também com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).