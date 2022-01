Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus com 55 ocupantes pegou fogo na madrugada deste domingo (9) na BR-376, em Ponta Grossa, na Região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as chamas começaram no compartimento do motor e depois se espalharam por toda a extensão do veículo. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com os policiais, o condutor conseguiu estacionar no acostamento da rodovia e retirar todos os ocupantes. O veículo tinha saído de Belém, no Pará, e iria para Florianópolis, em Santa Catarina.

O tráfego ficou interditado por aproximadamente duas horas no sentido Curitiba. O motorista fez o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para ingestão de bebida alcoólica.