Na tarde desta quinta-feira (29) foi realizada operação conjunta de equipe de investigadores da Polícia Civil juntamente com equipes da Polícia Militar, composta pelo capitão Marciano Corsini e policiais do Canil, Rocam e Agência de Inteligência, em uma residência do bairro Jardim Santos Dumont em Santo Antônio da Platina/PR.

No local foram abordados um adolescente de 17 anos e um homem de 28 anos. Em buscas no local os policiais apreenderam uma porção de maconha pesando dois gramas, algumas pedras de crack pesando o total de quatro gramas, R$163 em diversas notas, um simulacro de pistola, uma munição calibre .22 e quatro televisões de procedência duvidosa.

O adolescente confessou estar traficando no local e por isso irá responder por ato infracional.

O mandado de busca domiciliar foi representado pelo delegado Rafael Guimarães, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário local.

Esta é mais uma ação das forças de segurança local em combate ao tráfico de drogas e receptação.