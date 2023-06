Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de sexta-feira (16), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi realizada para cumprir mandados de busca e apreensão em residências suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina/PR.

Durante busca em uma residência no bairro Santa Terezinha, os policiais encontraram e apreenderam 308 pedras de crack, totalizando 42,9 gramas, uma pequena quantidade de maconha e R$635 em dinheiro proveniente da venda de drogas. Além disso, foram encontradas diversas barras de chocolate suspeitas de serem produtos de furto recente. O casal de moradores, um homem de 28 anos e uma mulher de 31 anos, foi preso em flagrante.

Em outra residência, localizada no centro da cidade, os policiais civis e militares apreenderam oito pedras de crack, R$ 540,85 em dinheiro proveniente do comércio de drogas e aparelhos celulares. Durante a operação, os policiais abordaram um usuário que estava adquirindo drogas no momento. Os suspeitos, irmãos de 22 e 18 anos, foram presos em flagrante.

Os mandados de busca e apreensão foram solicitados pelo delegado Rafael Guimarães, com o consentimento do Ministério Público e autorizados pelo Poder Judiciário. As investigações foram conduzidas pelas autoridades policiais com base em denúncias da população, e essa ação é mais um esforço das forças de segurança da região no combate ao tráfico de drogas.