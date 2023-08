Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As forças policiais do Paraná, Polícia Civil (PCPR) e Polícia Militar (PMPR), realizaram na manhã desta quinta-feira (3), na cidade de Carlópolis, a Operação ‘Ouro de Tolo’. A ação é resultado de investigações da Delegacia de Polícia Civil local durante o primeiro semestre de 2023, que apontaram indícios da existência de uma organização criminosa operando na região, com foco em roubos com uso de arma de fogo, furtos e tráfico de drogas.

Além disso, investigações conjuntas com a Delegacia de Polícia de Sengés levaram à deflagração da Operação ‘Game Over’, que resultou na recuperação de objetos furtados em Carlópolis.

Hoje (3), com autorização do Poder Judiciário, quatro pessoas foram detidas, sendo dois homens e duas mulheres. Outro indivíduo é considerado foragido, com mandado de prisão em aberto. Durante a ação, também foi encontrada uma quantidade significativa de drogas, além de duas balanças de precisão. Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

A operação mobilizou mais de 30 policiais, contando com a participação das equipes de Rotam, Rocam e Canil do 2º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com os policiais civis de Carlópolis.