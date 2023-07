Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (17) na PR-495, em Serranópolis do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As vítimas, segundo da Polícia Rodoviária Estadual, são pai e filho.

As informações preliminares apontam que o veículo das vítimas seguia sentido Medianeira a Serranópolis, quando bateu de frente contra um caminhão. Com o impacto, o motorista e o passageiro do carro morreram no local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também foram acionadas no local do acidente. Ainda não há confirmação oficial das identidades das vítimas.