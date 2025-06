De acordo com as imagens registradas por câmeras de segurança, o pai da criança que matou a própria mãe acidentalmente não viu o caso, pois estava distraído no celular. O homem deve responder por homicídio culposo.

A princípio, o caso aconteceu na noite da última sexta-feira (13) em Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O disparo foi feito com uma pistola 9 mm, que pertence ao pai da família e foi deixada, destravada e carregada, em cima da mesa de centro. O menino estava brincando enquanto os pais estavam sentados por perto.

Em certo momento, câmeras de segurança da casa registraram que o menino pegou a pistola e começou a brincar. Poucos segundos depois, a criança acaba dando dois disparos acidentais na direção da mãe, que estava numa cadeira próxima, a matando. Após ver a mãe cair no chão, o filho corre e abraça a genitora.

Pai disse que não viu criança pegar a arma que matou a mãe

O marido de Débora Rodrigues Monteiro tinha registro de porte de arma de fogo. Entretanto, ele afirma que não viu o filho pegar a arma, que estava em cima da mesa.