Uma carreta bitrem carregada de óleo de soja ficou totalmente destruída ao sair da pista e tombar. O acidente aconteceu na BR-277, nas proximidades da praça de pedágio de Cascavel.

Segundo o motorista, que sofreu ferimentos leves, ele seguia sentido Curitiba, quando se deparou com o condutor de um ônibus realizando uma ultrapassagem em local proibido. Para não atingir frontalmente o veículo de passageiros, o motorista desviou, perdeu o controle, saiu da pista, atingiu um barranco e tombou.

O motorista do ônibus não parou no local do acidente. Um motorista que seguia na rodovia, parou e informou aos policiais rodoviários federais. O condutor do ônibus foi abordado no posto policial e deve apresentar sua versão dos fatos.