Um caminhoneiro morreu, no começo da tarde desta sexta-feira (28), após grave acidente no quilômetro 41 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois caminhões na descida da Serra do Mar.

Segundo as primeiras informações, a vítima fatal carregava um container. No veículo, um passageiro também ficou ferido.

O outro veículo envolvido seria uma carreta graneleira. A carga ficou esparramada pela pista.

A pista sentido Litoral da BR-277 está bloqueada e não há previsão de liberação.