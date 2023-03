Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente entre uma motocicleta e um ônibus do transporte coletivo na marginal da PR-323, em Paiçandu, deixou cerca de 24 pessoas feridas na manhã desta terça-feira (28).

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e as vítimas foram encaminhadas à hospitais da região. De acordo com as informações das equipes, a maioria das vítimas sofreram lesões de crânio, devido à desaceleração do ônibus.

Além de colidir com a motocicleta, o ônibus também bateu contra um barranco. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos que possam oferecer risco à vida.