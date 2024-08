Um acidente na PR-151 deixou três pessoas mortas na madrugada deste sábado (03) após um carro colidir contra um caminhão. O acidente foi registrado no km 292, sentido Castro a Carambeí, nos Campos Gerais.

Conforme informações do portal A Rede, o motorista do carro e os dois passageiros morreram no local. O condutor do caminhão ficou ferido e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro.

Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) mostram que o impacto da batida fez o caminhão tombar na rodovia. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente na PR-151 ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há identificação das vítimas.