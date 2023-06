Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo carregado com 15 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na madrugada desta quarta-feira (14), em Goioerê, no noroeste do Paraná.

Durante uma fiscalização, a equipe abordou um veículo Hyundai Azera com placas de São Paulo. O condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma região de mata. Durante revista ao veículo, foi encontrada a carga de cigarros contrabandeados. O automóvel estava sem os bancos e forros de portas, com o objetivo de aumentar a capacidade do transporte das mercadorias. Até o momento, o suspeito não foi localizado.