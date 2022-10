Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rendido por criminosos em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, um casal foi obrigado a vir para Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, onde foi mantido refém por pelo menos 6 horas. O crime aconteceu nesta quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram rendidas após participarem de uma confraternização em uma tabacaria de Pontal.

“Eles foram assaltados por quatro indivíduos armados e obrigados a se deslocar para Fazenda Rio Grande. Ao chegar ao município metropolitano, o casal foi mantido refém por 6 horas e obrigado a fazer várias transferências por PIX”, explicou o tenente Duarte, do 17° Batalhão da PM.

Os bandidos usaram a caminhonete Frontier do casal para vir a Fazenda Rio Grande. Após as transferências, o casal foi liberado, mas os bandidos decidiram ficar com o veículo.

As vítimas, então, pediram ajuda para a PM e informaram que o veículo possuía rastreador. As equipes foram até uma residência do bairro Eucalipto e conseguiram realizar a prisão de duas pessoas.

A Polícia Civil investiga o caso.