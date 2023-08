Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão carregado de soja tombou e pegou fogo às margens da BR-277, em Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, na tarde desta quinta-feira (3). A rodovia ficou totalmente interditada após o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor conseguiu sair sem ser atingido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para conter o fogo.

A pista já foi liberada e o trânsito flui normalmente pela rodovia.

