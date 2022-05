Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma briga entre irmãos terminou com um deles esfaqueado e em estado grave no final da tarde desta segunda-feira (23). A confusão aconteceu na rua Manoel da Rocha Kuster, no bairro Cajuru, em Curitiba. O suspeito, 41 anos, de ter atacado a vítima, de 36, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o policial militar Rodrigues, uma equipe estava em patrulhamento quando foi informada por testemunhas sobre o episódio de violência.

“Populares nos informaram que havia um indivíduo armado com faca. No local, o suspeito estava com a faca no interior da residência, fizemos a abordagem e o mesmo acabou se rendendo. O irmão já tinha sido esfaqueado e saiu correndo por duas quadras, onde foi atendido pelo Siate”, relatou o PM.

A vítima estaria em estado grave e foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador. O autor do crime disse à Banda B que houve uma desavença e ele teria apenas tentado se defender.

“A gente se desentendeu ali e eu acabei agredindo ele. Estou totalmente errado. Peço desculpas para o meu irmão”, disse ele.

A faca utilizada no crime é de porte grande. O autor foi preso e encaminhado para a delegacia