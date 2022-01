Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu carbonizado após um caminhão que dirigia pegar fogo em um acidente na BR-277, em Nova Laranjeiras, na região central do Paraná, no fim da tarde desta quinta-feira (20), por volta das 18h. (Veja galeria de fotos abaixo)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 488 da rodovia e a pista precisou ser totalmente interditada.

As informações iniciais são de que a colisão envolveu dois veículos, um deles carregado com óleo diesel. O motorista de um deles foi resgatado com vida, enquanto o condutor do caminhão que transportava o produto inflamável não pôde ser salvo.

O caminhão tombou e pegou fogo no meio da rodovia e, ainda conforme a PRF, para que a pista seja liberada é preciso que todo o óleo diesel queime e o fogo cesse. O que não havia ocorrido até às 20h40.