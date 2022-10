Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cão, que não teve a raça informada, foi resgatado neste domingo (23) após latir durante dois dias em um matagal localizado em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Um vídeo registrado pelo homem que o resgatou mostra o animal amarrado a uma árvore (assista abaixo).

“A noite inteira escutando o cachorro latindo. Faz dois dias que estava escutando. Achei que fosse de uma casa, mas prestei atenção hoje e ele estava aqui no meio do mato. O cachorro está aqui, coitadinho, amarrado”, diz Everton, enquanto grava o animal preso à vegetação.

Nas imagens, é possível perceber que o cão estava preso em uma região cercada de crateras e fissuras, conforme aponta o morador do município que o resgatou. “Vou tentar fazer amizade com ele. Deve estar com fome e sede”, prosseguiu.

À Banda B, Everton disse que o cachorro, após ser resgatado, foi levado para sua casa, onde foi alimentado e tomou banho. Em seguida, um morador da região decidiu adotá-lo e levá-lo para casa.