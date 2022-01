Um casal foi encontrado morto dentro de um quarto de motel, na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25), no estabelecimento que fica ao lado da BR-277, que segue sentido ao Litoral.

O delegado Fábio Machado falou que a polícia foi acionada pelos funcionários do motel. Os colaboradores encontraram os corpos no momento em que foram fazer o pedido para a saída.

“A mulher estava morta em cima da cama e o seu companheiro no banheiro, enforcado. Os indícios apontam que ele, de alguma forma, poderia ter matado a vítima no quarto e, logo em seguida, se enforcado. Não há indícios de que eles teriam usado drogas naquele ambiente”, iniciou.

Os funcionários do motel informaram aos policiais que o casal chegou normalmente pela madrugada com um carro de aplicativo. A reserva do quarto foi via telefone pela mulher, ainda de acordo com a polícia.

No entanto, mesmo com o tempo da reserva já finalizado entre o fim da manhã e o início da tarde desta terça, o casal não saiu do quarto. Isto levantou a suspeita dos trabalhadores, que encontraram os corpos no momento de pedir para que ambos saíssem do espaço.

Hipóteses de um possível crime no motel em São José dos Pinhais Os policiais encontraram uma lata de inseticida no quarto do motel em São José dos Pinhais. Diante da situação, a polícia quer descobrir se a mulher pode ter sido morta após ser envenenada. “É um elemento que não deveria estar no quarto. A polícia irá investigar se a lata foi levada pelo casal ou se algum funcionário esqueceu no quarto”, disse o delegado. Além disso, não está descartada uma possível asfixia contra ela e participações de terceiros no crime, embora o delegado ressalte que tudo deverá ser comprovado no curso do inquérito policial.

Um homem chegou a pedir o café da manhã no quarto aos funcionários […]. Será que não teria uma terceira pessoa no quarto? Nós vamos analisar tudo isso […] até mesmo por meio de câmeras de segurança do motel. […] A perícia vai dizer se houve asfixia ou envenenamento da vítima. É um caso de violência doméstica que será encaminhado à Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais“, falou Machado.

A Polícia Civil ainda revelou que já existia um histórico de violência doméstica por parte do homem contra a mulher, que fez boletins de ocorrência (BO). Amigos e familiares dos dois deverão ser ouvidos nos próximos dias.

Os corpos da mulher e do homem, que tinham 20 e 28 anos, respectivamente, foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Local onde o casal encontrado morto

O repórter Marcelo Borges esteve no local e acompanhou o trabalho dos policiais no motel em São José dos Pinhais, onde o casal foi encontrado morto.