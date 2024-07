Uma colisão entre dois caminhões causou a morte de duas pessoas na manhã desta sexta-feira (19), na BR-277, em Cantagalo, região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são os motoristas dos dois veículos envolvidos no acidente. Logo após a batida, os dois caminhões caíram no barranco ao lado da estrada e um deles pegou fogo.

O acidente ocorreu em uma curva da rodovia, no começo da manhã. A princípio, a colisão foi causada por uma carreta de transporte de leite, que estava vazia. Conforme a PRF, o motorista dessa carreta trafegava pela terceira faixa em direção a Cantagalo, quando teria perdido o controle de direção. Em seguida, ele colidiu contra o muro de proteção da rodovia e depois atravessou a rodovia, colidindo frontalmente com um caminhão baú carregado com móveis, que seguia no sentido Laranjeiras do Sul.

PRF interditou a rodovia para remover os caminhões acidentados (Foto: PRF)

Motoristas dos dois caminhões morreram na hora

Com o impacto, o motorista da carreta foi ejetado para fora da cabine. Já o motorista do caminhão baú ficou preso as ferragens e teve o corpo carbonizado. As vítimas tinham 31 e 38 anos, respectivamente. Logo depois do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul que passava pela rodovia controlou o incêndio. Devido à interdição parcial do trânsito, longas filas se formaram nos dois sentidos.

Vídeo mostra caminhão destruído pelo fogo: