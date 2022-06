Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um corpo, aparentemente de um homem, foi encotrado parcialmente carbonizado dentro de uma área de reflorestamento de pinus da localidade de Pau de Casca, na zona rural de do município de Rio Negro, no sul do Paraná, na tarde deste domingo (05).

Ainda não há confirmações sobre a causa da morte, se foi pela carbonização ou se foi por outro motivo. A vítima estava com a mão ensanguentada, além de estar queimada da cintura para cima.

Conforme a Polícia Militar, o cadáver estava ao lado de toras de pinus já cortadas, no local onde caminhões fazem o carregamento das toras, e foi localizado por pessoas que faziam uma trilha pelo local, pouco depois das 16h.