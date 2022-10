Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de aproximadamente 8 anos morreu, na noite deste sábado (8), após ser atropelada na BR-376, em Imbaú, na região dos Campos Gerais.

A vítima atravessava a rodovia no trecho urbano do município, quando acabou atingida no quilômetro 385.