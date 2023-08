Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de oito anos vítima de queimaduras foi levada para o Hospital Especializado de Londrina, a informação foi confirmada pelo Consamu. A vítima é moradora do interior de Nova Santa Rosa, foi levada até o Hospital Universitário de Cascavel e na sexta-feira (4) encaminhada para Londrina.

As informações são que a criança sofreu queimaduras após um recipiente com combustível explodir. Várias embalagens plásticas estavam sendo queimadas na propriedade e uma delas foi jogada ao fogo com restos de combustível e explodiu. O combustível em chamas atingiu a criança, que foi rapidamente socorrida e levada para uma unidade de saúde.

O menino sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau no corpo e na face. A situação aconteceu na terça-feira (1°).