Dois homens, identificados como Danilo Gonçalves, de 31 anos, e Celso Ferreira da Silva, de 53 anos, morreram após um acidente envolvendo a caminhonete em que estavam e uma carreta bitrem, na tarde do último sábado (4). A tragédia aconteceu entre o município de Xambrê e o distrito de Casa Branca, na região de Umuarama.

O motorista do caminhão informou que estava a caminho de casa, em direção à Xambrê, no momento do acidente. A carreta estava sem carga e o condutor não se feriu.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas. Os socorristas precisaram abrir o veículo para retirar os corpos, que ficaram presos nas ferragens.

A rodovia precisou ser interditada e o trânsito ficou parado por cerca de uma hora. Houve vazamento de óleo da carreta na pista e foi colocado pó de serra no local para evitar outros acidentes. A PRE vai investigar as causas do acidente.