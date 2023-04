Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sete bovinos morreram após serem atingidos por um caminhão por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira (12), na BR-376, próximo ao Distrito de Iguatemi, em Maringá.

De acordo com informações do proprietário dos animais, uma tentativa de furto de gados teria ocasionado a fuga do rebanho. Após o rompimento de um cercado, os animais acabaram saindo do cercado e seguindo em direção à rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os animais deitaram no asfalto e acabaram sendo atingidos por um caminhão. Dos nove animais que fugiram, sete morreram. O motorista do caminhão não se feriu.

A PRF solicitou a remoção dos animais mortos à uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). Após o recolhimentos, os gados foram devolvidos ao dono.