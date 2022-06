A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Ministério Público do Paraná (MPPR) estão nas ruas desde o início da manhã desta quinta-feira (2) para cumprir três mandados de busca e apreensão relacionados a crimes de corrupção no âmbito da prefeitura de Faxinal, no Norte do Estado.

O alvo da investigação é um servidor municipal. Conforme já apurado, ele teria exigido valores de pessoas que estão comprando terrenos em um loteamento clandestino na cidade, prometendo uma suposta regularização dos imóveis.

As investigações sobre o caso seguem em andamento.