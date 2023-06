Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma apresentação do Globo da Morte quase terminou em tragédia na cidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Na noite desta quarta-feira (14), quando três motociclistas estavam dentro da estrutura metálica, um dos artistas sofreu uma queda.

O acidente causou susto nos espectadores que acompanhavam a apresentação. Logo após a queda, os outros dois motociclistas pararam e prestaram socorro.

“Quando ele foi arrancar a moto, acabou colidindo em outra moto dentro do globo, o que veio a ocasionar a queda. Está estável, só teve uma contusão no quadril, mas graças a Deus não vai ter sequelas”, contou o sargento Diniz.

O motociclista de 26 anos foi levado ao Hospital do Trabalhador. Um vídeo do momento do acidente chegou a ser gravado.