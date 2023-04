Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 39 anos procurou um hospital no último sábado (1º), após levar cerca de dez tiros. O crime ocorreu em um sítio localizado na zona rural entre Atalaia e Mandaguaçu, na região de Maringá.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o homem estava em uma propriedade rural quando se desentendeu com um outro rapaz. Os dois entraram em luta e o suspeito efetuou vários disparos contra a vítima.

Ferido, o homem deixou o local dirigindo o carro do autor dos disparos e seguiu em direção a um hospital de Atalaia. Segundo a equipe médica, ele apresentava ao menos dez ferimentos pelo corpo. Devido à gravidade, o serviço aéreo do Samu foi acionado e a vítima foi transferida para o hospital Bom Samaritano, em Maringá.