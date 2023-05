Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 48 anos ficou gravemente ferido após cair de um caminhão enquanto pegava rabeira, na Avenida Colombo, em Maringá. Foi nesse domingo (21).

A vítima estava “pegando carona” na traseira do caminhão, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com a queda, ele bateu a cabeça no asfalto e ficou ferido.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o homem precisou ser entubado no local. Na sequência, ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

De acordo com a equipe médica, a vítima sofreu um traumatismo craniano grave e, apesar de estável, precisa de acompanhamento. O motorista do caminhão não percebeu o acidente e seguiu viagem, sem parar para prestar ajuda.