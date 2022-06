Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem invadiu e furtou uma igreja evangélica em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, (RMC), na noite desta quinta-feira (2). Após o crime, o suspeito deixou um bilhete assinado pedindo perdão, mas fazendo uma ameaça.

O recado foi deixado em um caderno usado para anotações na igreja: “Me perdoem. Minha fome falou mais do que pude. Não acione a polícia, se não irei atrás de vocês. Sei a casa de cada um, principalmente do pastor”, escreveu o suspeito. Ainda no papel, o homem deixou um nome: Cris.

De acordo com informações apuradas pela RICtv, o suspeito entrou pela janela da igreja e levou três caixas de som, roupas doadas pela comunidade e produtos de limpeza.