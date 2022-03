Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cachorro foi morto, nesta sexta-feira (04), após ser enforcado por um homem, em Arapuã, norte do Paraná. O animal era da ex-companheira do autor do crime e foi deixado na calçada da casa dela, na Rua Sargento Claudeir M. de Oliveira.

Conforme o relatório registrado pela Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida pelo homem, que chegou na residência e a ameaçou com uma faca. Ela conseguiu pegar o objeto, momento em que ele saiu.

O homem, então, pegou o cachorro e apertou o pescoço até que ele morresse. Na chegada dos policiais, o bicho estava na calçada já morto e o suspeito no mesmo local.

O ex-companheiro da vítima recebeu voz de prisão e pode responder por ameaça e maus tratos a animais.