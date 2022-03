Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem suspeito de matar a ex-mulher e em seguida tentar suicídio em Cascavel, no oeste do Paraná, morreu no Hospital Universitário da cidade nesta sexta-feira (4). Ele estava internado em estado grave desde o dia do crime, em 28 de fevereiro.

De acordo com a polícia, o homem invadiu a casa da ex-mulher, de 40 anos, e deu um tiro no peito dela. A vítima morreu na hora.

Já o homem atirou contra a própria cabeça, sobreviveu e foi mandado em estado grave ao hospital.

As investigações apontaram que o crime foi motivado por ciúmes.

Durante a perícia, a arma usada foi apreendida.