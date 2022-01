Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Ambiental na manhã deste sábado (29) na PR-180 em Cascavel, no Oeste do Paraná. O motorista tentou fugir da abordagem da polícia, mas foi preso com um carro carregado de maconha.

Os militares estavam em patrulhamento pela rodovia quando viram o veículo Ford Ka e suspeitaram do porta-malas baixo, aparentando estar carregando grande peso.

Foi dada ordem de parada ao condutor, que parou o carro e saiu correndo a pé. Ele entrou em uma área de mata, às margens da rodovia, mas foi alcançado por um dos policiais.

O detido informou que ganharia R$ 6 mil pelo transporte da droga, até a cidade de Chapecó. Os tabletes, que estavam no porta-malas e no interior do veículo, totalizaram 140 quilos.

O automóvel, com placas de Santa Catarina, foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga e o detido.