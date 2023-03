Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 25 anos, identificado como Natanael Brendo Silva de Almeida, morreu nesta terça-feira (21) devido à um grave acidente de trânsito ocorrido no último sábado (18), em Maringá. O rapaz estava internado em estado grave.

A vítima bateu a moto que conduzia em uma caçamba de entulhos e, após ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano com muitas fraturas e traumatismo craniano.

Após três dias internado, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Trânsito, irá apurar as circunstâncias do acidente.