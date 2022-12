Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O menino de 11 anos que teve a mão esmagada no brinquedo de um parque de diversões em Sarandi, no Noroeste do Paraná, teve alta do hospital. A família ainda não sabe se o garoto vai recuperar o movimento das mãos.

O caso ocorreu no dia 20 de dezembro. O brinquedo, chamado de “Samba” e que roda ao redor do próprio eixo, quebrou e, na queda, fez a criança esmagar a mão. O menino segurava na grade, própria para que as pessoas se segurem no brinquedo, que foi arremessado direto na parede de proteção.

O garoto foi levado para o Hospital Santa Casa de Maringá, onde passou por uma cirurgia que demorou cerca de três horas. Segundo familiares, ele quebrou quatro dedos e teve rompimento de tendão. Foram colocados cinco pinos cirúrgicos na mão do menino mas, mesmo assim, ele poderá não recuperar os movimentos da mão.

Em nota, a prefeitura de Sarandi informou que as atrações são responsabilidade do parque, mas não informou se uma vistoria foi realizada nos brinquedos para emissão do alvará. Já a defesa do Super Park Arapongas, responsável pela atração, negou que tenha omitido socorro e amparo ao menino. Informou ainda que está em contato com a família.