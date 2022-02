Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 51 anos, foi parar em uma Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana, no norte do Paraná, após ter quatro costelas quebradas na quarta-feira (2). De acordo com o depoimento da vítima, o agressor é o marido dela, que, segundo ela, usou uma banqueta para causar os ferimentos.

Os médicos da unidade de saúde acionaram a Polícia Militar (PM). Conforme apurado pela equipe, a mulher estava bêbada e disse que era moradora de rua. Ela disse que o companheiro a agrediu com a banqueta no abdômen e nas costelas.

Ao ser questionada sobre onde estava o suspeito, ela falou que estavam morando em uma casa abandonada e que recebeu autorização do proprietário para ficar lá.

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram uma pessoa, mas ela não foi identificada como sendo o homem. A vítima foi orientada pela equipe quanto às medidas a serem tomadas.