Paraná: Motociclista que não usava capacete morre após “receber empurrão” e sair voando de moto; vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 37 anos quebrou o pescoço e morreu após ter sofrido um acidente na BR-476 (Estrada da Ribeira), no bairro Alto Maracanã, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi arremessada para fora da via e caiu da moto no acidente no fim da tarde deste sábado (25).

De acordo com informações do Portal RIC Mais, o homem vinha “costurando” com a moto no trânsito, em alta velocidade. Numa curva da estrada, ele ia sair da faixa mais à esquerda para ultrapassar um carro pela direita. No entanto, o automóvel fez o mesmo movimento que ele, o que gerou uma espécie de ‘empurrão’ para o lado, mesmo sem tocar na moto.

Em razão da velocidade da moto, o motociclista perdeu o controle da direção, invadiu o barranco lateral, foi arremessado e bateu com tudo em um comércio da região. Agora, a Polícia Civil deverá tentar identificar o automóvel envolvido – que não parou para atender a vítima – e averiguar a possibilidade de ter sido um “empurrão” intencional.