Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista, de 25 anos, morreu em um grave acidente na tarde desta segunda-feira (23), em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. O jovem, que não tinha habilitação, teria invadido a pista contrária da BR-373 e colidido de frente com um caminhão, que seguia em direção a Ponta Grossa.

Com as força do impacto, o jovem foi arremessado ao acostamento e a moto foi arrastada por aproximadamente 500 metros, até o caminhão conseguir parar totalmente. Uma equipe de resgate foi acionada, mas o motociclista já estava em óbito. O caminhoneiro não teve ferimentos.

O acidente em Imbituva reuniu uma série de infrações de trânsito. O motociclista, que não resistiu, conduzia o veículo sem habilitação. Além disso, a moto estava com a placa adulterada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tratava-se de uma Honda CG utilizando a placa de uma Honda Biz.

Já o caminhão, que seguia corretamente pela BR-373 quando foi surpreendido pelo motociclista, também foi submetido a vistorias. Durante o teste do bafômetro no caminhoneiro, os policiais identificaram a ingestão de álcool (1,4 Mg/L). Com o resultado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil