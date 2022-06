Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado no início da tarde deste domingo (26), na BR-369, entre as cidades de Cascavel e Corbélia, na região oeste do estado. De acordo com informações de autoridades, um veículo que tentava uma ultrapassagem causou um acidente com pelo menos outros dois carros. O motorista de um Fiat Strada e uma criança, que estava em um Caoa Chery Tiggo 8, morreram no local.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliaram no atendimento da ocorrência e informaram, preliminarmente, que ainda é difícil apontar a dinâmica da colisão. Entretanto, pelos vestígios, posicionamento dos veículos e marcas no asfalto, provavelmente um dos carros tentou uma ultrapassagem proibida e causou a tragédia.

O Fiat Strada e o Chevrolet Malibu tiveram danos da parte dianteira, já o Tiggo 8 teve marcas na lateral e capotou na BR-369. Testemunhas ainda indicaram que um Monza e um Fiat Siena se envolveram no acidente, porém não tiveram grandes danos.

Acidente mata duas pessoas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois óbitos foram registrados no local do acidente – o motorista da Strada e uma criança que estava na Tiggo 8. Ambulâncias e até um helicóptero auxiliaram no atendimento de outras vítimas.

O motorista da Strada que não resistiu aos ferimentos estava sozinho no automóvel. Já a vítima, que estava na Tiggo 8, estava com um casal de adultos e outra criança. Segundo as autoridades, o veículo era alugado e por isso não é possível saber de onde são os ocupantes.

No Malibu estavam três pessoas que receberam atendimento.