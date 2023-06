Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cena inusitada foi registrada na manhã deste domingo (25), na BR-277, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. O condutor do veículo Peugeot 207 perdeu o controle da direção do carro e foi parar em cima da mureta da antiga praça de pedágio.

A batida aconteceu na pista sentido litoral, perto das 6h45. No momento do acidente havia uma neblina densa na região, que pode ter causado a perde do controle da direção do carro.

O guincho foi acionado para fazer a retirada do veículo. O condutor e o passageiro foram atendidos no local e tiveram ferimentos leves.