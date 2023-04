Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de 47 anos foi encontrado morto, na manhã deste sábado (22), após despencar em uma obra da BR-277, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 575 da rodovia. O Ford Ka seguia em direção a Catanduvas, quando o motorista bateu contra o tambor de sinalização e capotou por cerca de 7 metros em um viaduto. A vítima não fazia uso do cinto de segurança.

No local, a PRF levantou que o acidente aconteceu por volta das 22 horas e 10 minutos de sexta-feira (21). Dentro do veículo, havia latas de cervejas vazias e uma garrafa de bebida alcoólica destilada vazia.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.