Um ônibus pegou fogo na noite desta quinta-feira (13), em Paiçandu, a 100km de Londrina. No veículo havia 32 passageiros e por sorte ninguém ficou ferido. O acidente foi registrado quando o ônibus passava pela rodovia PR-323.

Segundo os Bombeiros, os passageiros são comerciantes de Cianorte e voltavam de São Paulo. A suspeita é que teria ocorrido um superaquecimento dos freios do veículo.

O ônibus ficou completamente destruído em pouco tempo.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o veículo e as mercadorias foram consumidas pelo fogo.