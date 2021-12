Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus de turismo foi completamente destruído pelo fogo na BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. O incidente provocou a interdição do Km 41 da pista sentido Curitiba, na tarde deste sábado (18). Dentro do veículo estariam 28 passageiros, porém ninguém ficou ferido. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista teria sentindo um cheiro de queimado e visualizado fumaça saindo por baixo do motor. Imediatamente, ele parou no acostamento da rodovia e levou todos para a frente do ônibus, momento no qual o fogo teria se espalhado por todo o veículo.

O ônibus da Auto Viação Graciosa havia saído de Morretes e estava indo em direção à capital paranaense. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.