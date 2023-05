Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta sexta-feira (26), a Polícia Civil do Paraná divulgou o balanço da operação contra uma organização criminosa que movimentava R$ 1 milhão por semana com o tráfico de drogas no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ao todo, 40 pessoas foram presas – sendo 13 em flagrante.

A polícia também cumpriu 51 mandados de busca e apreendeu R$ 81.207, sete armas de fogo, dez balanças de precisão, 710 munições, 15 carregadores de pistola, 36,5 quilos de cocaína, 19,1 de maconha, 28,2 quilos de crack, 470 gramas de haxixe, 187 comprimidos de ecstasy, 11 veículos e quatro máquinas de cartão.

A ação aconteceu simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Foz do Iguaçu; São José e Itapema, em Santa Catarina; e Rio de Janeiro e Itaguaí, no estado fluminense