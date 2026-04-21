A Polícia Civil do Paraná (PCPR) auxiliou no salvamento de uma recém-nascida em situação de emergência médica na tarde de quinta-feira (17), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

Uma equipe policial que retornava à delegacia após diligência foi abordada por uma família que pedia ajuda. Os pais relataram que a filha estava engasgada e com dificuldades para respirar.

Diante da urgência, os policiais Hilton Chaves e Marcio Barretto iniciaram imediatamente a escolta do veículo da família, com sinais sonoros e luminosos acionados, abrindo caminho em meio ao trânsito intenso do fim de tarde até a chegada ao hospital mais próximo. O trajeto de aproximadamente três quilômetros foi percorrido em menos de cinco minutos.

A rapidez da ação foi determinante para o desfecho positivo. Após atendimento da equipe médica, a criança teve as vias respiratórias desobstruídas e voltou a respirar normalmente.

Segundo o delegado Ismael Melo, em casos de obstrução de vias aéreas, o tempo de resposta é fundamental. “Cada segundo conta. A equipe agiu com rapidez e tomou a decisão adequada para garantir o atendimento da criança”, afirma.

O delegado destaca que, embora seja uma ocorrência atípica, situações como essa são previstas na formação policial. “Os cursos de formação incluem Atendimento Pré-Hospitalar básico, além de treinamento para atuação em diferentes tipos de ocorrência”, explica.

Ele também ressalta a confiança da população nas forças de segurança. “A população recorre à polícia em diversas situações, inclusive em emergências como essa, o que demonstra a credibilidade do trabalho realizado”, diz.